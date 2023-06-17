Минпросвещения планирует вернуть уроки трудового воспитания в систему образования

В российскую систему образования планируется вернуть трудовое воспитание. В настоящее время готовится принятие соответствующих изменений в действующее законодательство.
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