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Роде после 0:2 с «Реалом»: «Ощутили, что ждет «Айнтрахт» в Лиге чемпионов. Им достаточно момента, чтобы забить»

Себастьян Роде оценил поражение «Айнтрахта» (0:2) от «Реала» в матче за Суперкубок Европы. «Сегодня мы ощутили, что нас ждет в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов.

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