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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джикия вернется на поле после паузы на матчи сборных. Защитник «Локомотива» не играет с 29 августа из-за травмы

Защитник « Локомотива » Георгий Джикия вернется на поле в октябре. По данным Metaratings, 32-летний футболист восстановится после травмы к концу текущей паузы на матчи сборных.

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