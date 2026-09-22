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Царьград

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Reuters: Альтман выступит на брифинге Совбеза ООН по ИИ 23 сентября

Reuters: Альтман выступит на брифинге Совбеза ООН по ИИ 23 сентября

Китайские компании DeepSeek и Moonshot примут участие в брифинге Совбеза ООН 23 сентября. Главной темой станет влияние ИИ на безопасность.

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