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SpFN: победит ли пандемию ковида "супервакцина" американских военных

SpFN: победит ли пандемию ковида "супервакцина" американских военных

«Супервакцина», «панкоронавирусная вакцина», «чудо-оружие» — все эти восторженные эпитеты адресованы вакцине от коронавируса SpNF, которую в настоящее время испытывают в США в Aрмейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида (WRAIR).

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