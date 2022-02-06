SpFN: победит ли пандемию ковида "супервакцина" американских военных

«Супервакцина», «панкоронавирусная вакцина», «чудо-оружие» — все эти восторженные эпитеты адресованы вакцине от коронавируса SpNF, которую в настоящее время испытывают в США в Aрмейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида (WRAIR).