Юные футболисты приняли участие в международном турнире

Губернатор Василий Анохин: «Наши дети проявили не только спортивное мастерство, но и силу духа, показывая достойную игру» В Смоленской области воспитанники Сафоновского детского дома стали участниками 24-го международного турнира по мини-футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии