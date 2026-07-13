Суд разрешил блогеру переехать, однако вопрос о возобновлении уголовного дела пока так и не рассмотрели.
Суд принял новое решение по Лерчек: появились подробности заседания
Комментарии
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Александр Пятнистый
Она уже получила свое, дайте ей помереть спокойно. При 4 стадии рака никто еще не выжил. Давайте будем людьми, пусть умирает спокойно
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Александр Пятнистый
Чем эту почти мертвю так третировать лучше бы воздали по "заслугам" замминистра Булгакову и не только ему. А то ту до гроба доведете, а эти сухими из вожды выйдут, а наворовали то они уж во вском случае не меньше
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1 м.
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