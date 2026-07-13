Суд принял новое решение по Лерчек: появились подробности заседания

Она уже получила свое, дайте ей помереть спокойно. При 4 стадии рака никто еще не выжил. Давайте будем людьми, пусть умирает спокойно

Александр Пятнистый

Чем эту почти мертвю так третировать лучше бы воздали по "заслугам" замминистра Булгакову и не только ему. А то ту до гроба доведете, а эти сухими из вожды выйдут, а наворовали то они уж во вском случае не меньше