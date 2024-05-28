27 декабря 2023 года проходил массовый митинг против передачи России государственной дачи. Это сталинская дача вообще-то.
По поводу недружественных поступков Абхазии в адрес России и последствиях за это
Комментарии
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людмила бер
Пора уже России стукнуть кулаком.... Другого они не понимают... и не поймут.... Дармоеды... До сих пор Дом Правительства не привели в порядок.... везде разруха и грязь... Это не Государство, это сборище "паханов"...
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16 час.
Александр _
Вообще не вижу проблемы. Хотят независимости, вывести российские войска, перекрыть финансирование и вперед к независимости или сильной Грузии. Тоннель залить бетоном, чтоб не возвращаться, когда будут просить помощи.
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16 час.
СБ
Сергей Б
запретить нашим туристам брать с собой наличные деньги. И наконец отменить почти бесплатную поставку электричества в Абхазию. хватит давать возможность пользоваться нашей добротой. пусть едят свои мандарины и нюхают свои мимозы.
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8 мин.
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