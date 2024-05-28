По поводу недружественных поступков Абхазии в адрес России и последствиях за это

людмила бер Пора уже России стукнуть кулаком.... Другого они не понимают... и не поймут.... Дармоеды... До сих пор Дом Правительства не привели в порядок.... везде разруха и грязь... Это не Государство, это сборище "паханов"...

Александр _ Вообще не вижу проблемы. Хотят независимости, вывести российские войска, перекрыть финансирование и вперед к независимости или сильной Грузии. Тоннель залить бетоном, чтоб не возвращаться, когда будут просить помощи.