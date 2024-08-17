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Закон, порядок, государство

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С начала года около 150 операторов дронов группировки войск «Днепр» прошли обучение в школе БПЛА в Запорожской области

С начала года около 150 операторов дронов группировки войск «Днепр» прошли обучение в школе БПЛА в Запорожской области

Всего же с 2022 г. инструкторы школы беспилотных летательных аппаратов подготовили более 1000 операторов дронов.

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