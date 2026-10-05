Заправки Воронежа начали неделю с перебоями топлива

Читатель «Воронежских новостей» проехался по заправкам Воронежа и рассказал, где есть бензин.Как началась рабочая неделя на воронежских заправках? Об этом сообщил читатель «Воронежских новостей» через сервис «Дежурный по новостям».
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