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Воронежские новости

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Заправки Воронежа начали неделю с перебоями топлива

Заправки Воронежа начали неделю с перебоями топлива

Читатель «Воронежских новостей» проехался по заправкам Воронежа и рассказал, где есть бензин.Как началась рабочая неделя на воронежских заправках? Об этом сообщил читатель «Воронежских новостей» через сервис «Дежурный по новостям».

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