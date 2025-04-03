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Царьград

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Внуково вводит временные ограничения на прием рейсов с 23:43 мск

Внуково вводит временные ограничения на прием рейсов с 23:43 мск

В аэропорту Внуково с 23:43 мск введены временные ограничения на прием воздушных судов, сообщила пресс-служба.

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