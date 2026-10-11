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Аргументы и Факты

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Израиль унижен, Трамп в ярости: арктическая программа НАТО попала под удар

Израиль унижен, Трамп в ярости: арктическая программа НАТО попала под удар

Американский президент Дональд Трамп эмоционально отреагировал на выбор Норвежским Нобелевским комитетом получателем премии мира бывшей верховной комиссарки ООН по правам человека Нави Пиллэй.

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