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Перед глазами зигзаги и немеет рука — это мигрень или инсульт

Мигрень с аурой может выглядеть настолько пугающе, что человек принимает ее за инсульт. При этом необычные зрительные эффекты и другие симптомы иногда исчезают так же неожиданно, как появились, оставляя множество вопросов.

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