В Иране презентовали новый малогабаритный дрон-камикадзе «Meraj-521»

Иран продолжает разработку ударных и разведывательных беспилотников, презентация очередного барражирующего боеприпаса для сил быстрого реагирования КСИР прошла на днях во время учений Сухопутных сил Корпуса.
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