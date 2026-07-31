Врач Зуева рассказала о рисках заражения гепатитом при медицинских манипуляциях

Кандидат медицинских наук Анна Зуева, исполняющая обязанности руководителя Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» о возможности заражения гепатитом при стоматологических и других медицинских процедурах.
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