360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Врач Зуева рассказала о рисках заражения гепатитом при медицинских манипуляциях

Врач Зуева рассказала о рисках заражения гепатитом при медицинских манипуляциях

Кандидат медицинских наук Анна Зуева, исполняющая обязанности руководителя Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» о возможности заражения гепатитом при стоматологических и других медицинских процедурах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии