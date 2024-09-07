Облака бесполезны и не экономят деньги бизнесу. Отказ от собственной ИТ-инфраструктуры оказался плохой идеей

Администраторы задаются вопросом, была ли облачная технология такой уж хорошей идеей в конечном итогеОтказ бизнеса от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов оказался крайне неудачной идеей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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