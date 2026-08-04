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Крымская газета

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Названы самые популярные туристические маршруты по особо охраняемым территориям Крыма

Названы самые популярные туристические маршруты по особо охраняемым территориям Крыма

Заместитель директора «Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым», заместитель Главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального значения Сергей Уськов рассказал в эфире«Радио Крым» о действующих маршрутах.

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