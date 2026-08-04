Названы самые популярные туристические маршруты по особо охраняемым территориям Крыма

Заместитель директора «Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым», заместитель Главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального значения Сергей Уськов рассказал в эфире«Радио Крым» о действующих маршрутах.
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