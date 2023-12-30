База власти на Кавказе: Против России применяют старое доброе оружие

Неоднократно мы говорили о том, что наши оппоненты не остановятся на одной лишь Украине. И вот мы видим очередное доказательство на страницах журнала The Economist, где размышляют о базе власти на Кавказе.
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