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База власти на Кавказе: Против России применяют старое доброе оружие

База власти на Кавказе: Против России применяют старое доброе оружие

Неоднократно мы говорили о том, что наши оппоненты не остановятся на одной лишь Украине. И вот мы видим очередное доказательство на страницах журнала The Economist, где размышляют о базе власти на Кавказе.

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