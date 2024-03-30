Турция собралась стать главным поставщиком оружия Украине

Турция готовится стать главным поставщиком вооружений для Украины, пишет Аydinlik. И хотя власти страны утверждают, что проводят «политику баланса» в российско-украинском конфликте, поставки оружия Киеву говорят сами за себя.
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