Впереди Сургут и Иркутск: омский аэропорт не вошел в двадцатку лучших по пассажиропотоку за 2024 год.
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Впереди Сургут и Иркутск: омский аэропорт не вошел в двадцатку лучших по пассажиропотоку за 2024 год.