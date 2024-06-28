В России создадут лучшие условия для молодых специалистов

В Екатеринбурге представители движения «Молодая Гвардия» встретились с полпредом президента РФ в УрФО, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым, чтобы обсудить развитие мер поддержки молодежи.
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