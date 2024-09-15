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БАХА. ПОЧЕМУ ВЧЕРАШНИЙ МИГРАНТ СТАЛ ДЕПУТАТОМ, И КАК ОН УВОЛИЛСЯ ПОСЛЕ ВИЗИТА ГЕРОЕВ СВО

БАХА. ПОЧЕМУ ВЧЕРАШНИЙ МИГРАНТ СТАЛ ДЕПУТАТОМ, И КАК ОН УВОЛИЛСЯ ПОСЛЕ ВИЗИТА ГЕРОЕВ СВО

В подмосковном Пушкино глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов, известный под прозвищем "Баха", одержал победу на парламентских выборах и теперь является депутатом.

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