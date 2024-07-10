По большой русской нужде в украинские шаровары ﻿

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Sergey Ivanov

С юмором автор! Поддерживаю! Только вот юмор этот какой- то односторонний. Вот пишет автор, что у Великих Укров виноваты все вокруг: Американцы, Европа, потусторонние силы- и, конечно, во всем виноваты русские! Вот только не говорит о том, что русские- точно такие же! Ну просто «один народ» (Путин). И похоже на то: У русских виноваты все вокруг: украинцы, американцы, европейцы и потусторонние силы.... Русские, как и братья украинцы, никогда ни в чем не обвиняют себя. Просто нет у них обоих такой привычки: Оглянуться на себя. Проще показать пальцем в сторону НАТО и сказать: -Вот они во всем виноваты! В том, что наши бравые генералы разворовали военный бюджет аж на 11 МИЛЛИАРДОВ рублей. В том, что так и закончилась пшиком стратегия «импортозамещения». А «пшик» по русски означает вот что: Нет, это не создание новых предприятий, не разработка современных технологий. Это когда русские покупают всякую дрянь в Китае и лепят на нее свои русские шильдики. А экономика наша хоть и идет вперед, как пытается нас убедить наш ВечноИзбранный, только вот почему- то цены в магазине растут. А экономика, хоть по бухгалтерии и растет- но растет за счет военного производства. Ну, а тротил на хлеб не намажешь... Вот и с нашими дорогими незаменимыми мигрантами та же история: Оказывается, это проклятые пиндосы их к нам засылают! Специально, чтобы развалить Россию изнутри и превратить ее в халифат. И ведь вроде как специальная программа «борьбы с бедностью» у них есть! Вот только маленький нюанс Даже два: Во- первых, их программа предусматривает не борьбу с бедностью, а экспорт бедности в более развитые страны. В Россию, например. Так что, чем больше наши «эффективные менеджеры» накачают в страну мигрантов- тем больше она скатится к средневековому халифату. А во- вторых, наивный вопрос: Россия действительно суверенная страна? Или половой коврик, о который даже Гондурас вытирает ноги? А может быть, стоит остановиться- и оглянуться на себя? И задуматься: Как так получилось, что все наши 14 братьев дружно кинулись от России подальше? Может быть, что- то в нас самих? Может, причина в том, что предали мы социализм- а вместе с тем предали и советские идеалы. И не осталось у России ничего, кроме раздутого самомнения на руинах Советской власти.. И ведь в этом мы снова похожи друг на друга! Две сестры- близняшки. С одинаковыми комплексами и одинаковыми тараканами в голове....