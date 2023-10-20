Милохин выложил странный пост на фоне новостей об избиении в Грузии

Тиктокер Даня Милохин неожиданно выложил в блоге новый пост после ситуации с избиением в Тбилиси. 21-летний блоге, как стало известно накануне, якобы пострадал от рук местных жителей в Грузии, когда возвращался после его интервью Мадонне Мур.