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Милохин выложил странный пост на фоне новостей об избиении в Грузии

Милохин выложил странный пост на фоне новостей об избиении в Грузии

Тиктокер Даня Милохин неожиданно выложил в блоге новый пост после ситуации с избиением в Тбилиси. 21-летний блоге, как стало известно накануне, якобы пострадал от рук местных жителей в Грузии, когда возвращался после его интервью Мадонне Мур.

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