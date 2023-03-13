Театр абсурда

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Предателям не место на российском телевидении!

Предателям не место на российском телевидении!

Познер, Ургант, Хаматова, Литвинова, пугачевы-галкины… их – тьма! Кажется, разговоры о возвращении на российские телеэкраны всякой погани из состава «испуганных патриотов», в недавнем прошлом «звёзд» журналистики, актёрства и эстрады, будут вечны.

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