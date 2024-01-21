Минобороны отчиталось о взятии под контроль ВС РФ села Крахмальное в Харьковской области

Населенный пункт находится на Купянском направленииМинобороны России сообщило, что в результате успешных активных действий населенный пункт Крахмальное в Харьковской области взят под контроль Вооруженных сил РФ.
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