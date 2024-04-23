Sipri: ЕС экспортирует оружие диктаторам и тратит на него больше денег, чем РФ

Немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri) пишет, что Евросоюз продает оружие в том числе диктаторским режимам, так как его производство в странах альянса не скоординировано.
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