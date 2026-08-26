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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФК «10» Мусагалиева забил десять голов ЧГУ в Кубке Alma Mater в матче за бронзу

ФК «10» Азамата Мусагалиева забил десять голов ЧГУ в WINLINE Кубке Alma Mater в матче за бронзу (10:0).

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