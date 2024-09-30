В Тамбовской области пройдёт Международный тетральный фестиваль "На родине Зельдина"

В Тамбовской области пройдет Международный театральный фестиваль "На родине Владимира Зельдина". На сцене Мичуринского драмтеатра выступят известные театральные коллективы из разных уголков страны, а также из Белоруссии.
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