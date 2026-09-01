Российские войска взяли Орехов в клещи, ВСУ придется отступать из города

На Запорожском направлении группировки войск ВС РФ «Восток» и «Днепр» добились синхронных тактических успехов на смежных участках.
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