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Царьград

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США нанесли удары по Ирану: число жертв достигло 18 человек

США нанесли удары по Ирану: число жертв достигло 18 человек

Министр здравоохранения Ирана сообщил об увеличении числа жертв ударов США на 2 сентября: 18 погибших и 108 раненых.

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