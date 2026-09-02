США нанесли удары по Ирану: число жертв достигло 18 человек

Министр здравоохранения Ирана сообщил об увеличении числа жертв ударов США на 2 сентября: 18 погибших и 108 раненых.
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