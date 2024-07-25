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Zero Hedge

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These NATO States Are Embracing Conscription, Eyeing Future War With Russia

These NATO States Are Embracing Conscription, Eyeing Future War With Russia

These NATO States Are Embracing Conscription, Eyeing Future War With Russia Authored by Connor Freeman via The Libertarian Institute, As NATO escalates its proxy war in Ukraine and inches closer to fighting directly with Russia, the Washington-led bloc is embracing mandatory military service.

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