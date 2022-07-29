Будівля Міністерства фінансів США Мінфін США ввів санкції проти двох росіян за операції з ворожого впливу Міністерство юстиції США звинуватило Олександра Іонова, одного з фігурантів списку санкцій Мінфіну Міністерство фінансів США заявило у п'ятницю про введення санкцій щодо двох фізичних та чотирьох юридичних осіб, які підтримують операції Кремля щодо ворожого впливу на інші країни […] Сообщение Мінфін США ввів санкції проти двох росіян за операції з ворожого впливу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.