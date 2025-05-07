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Interior Department renews agreements in hope of strengthening Colorado River conservation efforts

Interior Department renews agreements in hope of strengthening Colorado River conservation efforts

The U.S. Department of Interior said Wednesday it extended more than a dozen contracts with water-rights holders in California and Arizona that aim to boost water funding and conservation efforts in the Colorado River.

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