Interior Department renews agreements in hope of strengthening Colorado River conservation efforts

The U.S. Department of Interior said Wednesday it extended more than a dozen contracts with water-rights holders in California and Arizona that aim to boost water funding and conservation efforts in the Colorado River.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии