Неофициальные источники сообщают о новом населённом пункте, освобождённом нашими военнымиПодразделения русских военных выбили боевиков киевского режима из села Архангельское, что находится в 10 километрах на северо-запад от Авдеевки.
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