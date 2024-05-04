Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Лучше пусть турки и Азербайджан приватизирует Армению,они хоть и трудные соседи но договороспособные.Хребет держат ве...Американский разв...
  • Аким Воземчук
    Врагу не пожелаешь такой матери.Скорей всего ситуация по поговорке"яблоко от яблони недалеко падает."Ну и народ пошел...Выселил сироту и ...
  • Аким Воземчук
    Это давно известный дефект патриота.Инженеры перемудрил с головкой системы захвата цели.Наши пошли проще и качественн..."Дружественный ог...

Небратья бегут: ВС России взяли село Архангельское под Авдеевкой

Небратья бегут: ВС России взяли село Архангельское под Авдеевкой

Неофициальные источники сообщают о новом населённом пункте, освобождённом нашими военнымиПодразделения русских военных выбили боевиков киевского режима из села Архангельское, что находится в 10 километрах на северо-запад от Авдеевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх