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“50 млн рублей — это сплетня”, – популярный продюсер прокомментировал запросы Пугачевой в России

“50 млн рублей — это сплетня”, – популярный продюсер прокомментировал запросы Пугачевой в России

Сенсационные слухи о рекордном гонораре Аллы Пугачевой, составляющем полмиллиона евро за концерт, были названы “уткой” успешным продюсером Сергеем Лавровым.

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