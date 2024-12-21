Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 821 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad
    потери сторон прикинуть не сложно, нужно знать протяженность фронта и усредненные потери будут очевидны!Сложности, в той ...
  • Eduard
    Что он у нас спрашивае про Сирию?Малькевич раскрит...
  • Eduard
    ,еййствительно,нормальные люди не могут прорваться ,а жулики тут как тут!Малькевич раскрит...

Является ли Беньямин Нетаньяху российским агентом

Является ли Беньямин Нетаньяху российским агентом

Часто ловлю себя на мысли, что истинное величие Беньямина Нетаньяху мы только начинаем осознавать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Шарапова
А израиль обречен...
Ответить
11 час.
Татьяна Коньшина
Еврейский лидер-мерзааец! Он уже бомбит Ливан.Погибли люди,строящие там больницу.Но его планам не существовать.Государства еврейского не будет,оно исчезнет,его уничтожат,знаю кто.За всё нужно отвечать .Планам США,которое чужими руками действует приходит конец.Жадность Америки погубит её..
Ответить
8 час.
Игорь Кузнецов
СССР во время &quot;холодной войны&quot; поддерживал всех, кто боролся против Израиля, прежде всего - палестинцев. Это понятно - &quot;двуполярный мир&quot; и, если США на стороне Израиля, то нужно противостояние. И что? Чем закончилось? Египет пошёл на заключение мира с Израилем, сунниты не могут договориться с хусситами, курды то с нами, то частично с Турцией, частично с США. ... Поэтому Россия и дистанцировалась от ведения каких-то активных действий в регионе. Израиль, конечно, это понял...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх