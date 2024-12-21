Является ли Беньямин Нетаньяху российским агентом

Игорь Кузнецов

СССР во время "холодной войны" поддерживал всех, кто боролся против Израиля, прежде всего - палестинцев. Это понятно - "двуполярный мир" и, если США на стороне Израиля, то нужно противостояние. И что? Чем закончилось? Египет пошёл на заключение мира с Израилем, сунниты не могут договориться с хусситами, курды то с нами, то частично с Турцией, частично с США. ... Поэтому Россия и дистанцировалась от ведения каких-то активных действий в регионе. Израиль, конечно, это понял...