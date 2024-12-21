Часто ловлю себя на мысли, что истинное величие Беньямина Нетаньяху мы только начинаем осознавать.
Является ли Беньямин Нетаньяху российским агентом
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Елена Шарапова
А израиль обречен...
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11 час.
Татьяна Коньшина
Еврейский лидер-мерзааец! Он уже бомбит Ливан.Погибли люди,строящие там больницу.Но его планам не существовать.Государства еврейского не будет,оно исчезнет,его уничтожат,знаю кто.За всё нужно отвечать .Планам США,которое чужими руками действует приходит конец.Жадность Америки погубит её..
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8 час.
Игорь Кузнецов
СССР во время "холодной войны" поддерживал всех, кто боролся против Израиля, прежде всего - палестинцев. Это понятно - "двуполярный мир" и, если США на стороне Израиля, то нужно противостояние. И что? Чем закончилось? Египет пошёл на заключение мира с Израилем, сунниты не могут договориться с хусситами, курды то с нами, то частично с Турцией, частично с США. ... Поэтому Россия и дистанцировалась от ведения каких-то активных действий в регионе. Израиль, конечно, это понял...
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3 час.
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