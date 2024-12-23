«Сберлогистика» может отказаться от аренды большей части своих складов

«Сберлогистика», принадлежащая Сбербанку, начала или в ближайшем будущем начнет расторгать договоры аренды площадей в складских комплексах, пишут “Ведомости” со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.
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