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Царьград

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«Ростов» заработал €5,12 млн на летних трансферах

«Ростов» заработал €5,12 млн на летних трансферах

Летняя трансферная кампания принесла футбольному клубу «Ростов» чистую прибыль в размере 5,12 миллиона евро, о чем свидетельствуют итоги, подведенные изданием Donday.

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