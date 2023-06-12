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Bloomberg: Европа хочет воспользоваться украинскими хранилищами газа

Bloomberg: Европа хочет воспользоваться украинскими хранилищами газа

Европейские страны обсуждают возможность использования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для того, чтобы собрать в них излишки своего топлива, пишет Bloomberg.

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