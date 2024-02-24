Названы лауреаты кинопремии «Сезар»

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2023 год. Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, триумфатором стала драма «Анатомия падения», получившая шесть статуэток — в том числе приз за лучший фильм.