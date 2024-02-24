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Названы лауреаты кинопремии «Сезар»

Названы лауреаты кинопремии «Сезар»

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2023 год. Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика, триумфатором стала драма «Анатомия падения», получившая шесть статуэток — в том числе приз за лучший фильм.

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