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Что известно о состоянии сына Омарова, перенесшего инсульт: врачи поставили диагноз

Что известно о состоянии сына Омарова, перенесшего инсульт: врачи поставили диагноз

Омар переведен из реанимации и благодарит всех за поддержку. Курбан Омаров с сыном Омаром соцсетиВчера сына Курбана Омарова, Омара, в срочном порядке доставили в больницу.

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