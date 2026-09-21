Песков заявил об адаптации России к санкциям

В отношении России ввели уже более 30 тысяч санкций, однако страна адаптировалась к ним. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
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