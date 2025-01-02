Депутат Алексей Цивилев: «Зима научила ходить аккуратно»

Парламентарий рассказал, что наш непростой климат и частые переходы температур из минуса в плюс учат быть бдительными, а обработка дорог реагентами – вынужденная мера «Зима – непростой период для коммунальщиков, особенно когда есть переход температуры из минуса в ноль.