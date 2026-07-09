52% жителей Архангельска предпочитают хранить сбережения в рублях

Доллар выбрали 36% участников опроса, евро — 23%, а китайский юань — 22%.Опрос SuperJob показал, что 52% экономически активных жителей Архангельска считают, что сбережения или их часть сегодня стоит хранить в рублях.
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