Жильцов многоквартирных домов призвали проявлять повышенное внимание в первые дни после подачи тепла

В первые дни после подачи тепла жильцам многоквартирных домов следует проявлять повышенное внимание. В системе могут возникнуть воздушные пробки, протечки из-за износа прокладок или шум от расширения металла, пишет Ura.
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