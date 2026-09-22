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Жильцов многоквартирных домов призвали проявлять повышенное внимание в первые дни после подачи тепла

Жильцов многоквартирных домов призвали проявлять повышенное внимание в первые дни после подачи тепла

В первые дни после подачи тепла жильцам многоквартирных домов следует проявлять повышенное внимание. В системе могут возникнуть воздушные пробки, протечки из-за износа прокладок или шум от расширения металла, пишет Ura.

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