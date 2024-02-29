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Живая Кубань

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Тяпкой едва не убил своего знакомого житель Краснодарского края

Тяпкой едва не убил своего знакомого житель Краснодарского края

Тяпкой едва не убил своего знакомого житель Краснодарского краяВ Калининском районе Краснодарского края 40-летний местный житель избил своего знакомого сломанной тяпкой, чем причинил его здоровью тяжкий вред.

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