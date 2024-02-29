Тяпкой едва не убил своего знакомого житель Краснодарского края

Тяпкой едва не убил своего знакомого житель Краснодарского краяВ Калининском районе Краснодарского края 40-летний местный житель избил своего знакомого сломанной тяпкой, чем причинил его здоровью тяжкий вред.
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