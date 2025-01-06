Глава союза пенсионеров Никитин: в России необходимо снизить пенсионный возраст

В России необходимо установить единый возраст выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, то есть вернуть возраст выхода на пенсию в России к уровню до начала пенсионной реформы, заявил в интервью "Газете.
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