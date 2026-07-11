Будущее США будет решать не Трамп: вот истинное лицо "теневого президента"

Будущее США будет решать не Трамп, пишет President Online. Бунтарь-миллиардер из Кремниевой долины, известный как "теневой президент" уже старается влиять на восприятие американской демократии и бросает вызов Китаю.
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