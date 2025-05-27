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Доказано: слишком долгое сидение опасно для здоровья людей с болью в груди

Доказано: слишком долгое сидение опасно для здоровья людей с болью в груди

Новое исследование, опубликованное в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, показало: количество времени в сидячем положении влияет на риск смерти и развития проблем с сердцем у пациентов с болью в груди.

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